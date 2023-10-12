Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40,7 milyar dolara ulaştı Afrika, Türk ihracatçıları için önemli bir pazar olmaya devam ederken, ikili ilişkiler de karşılıklı olarak artmayı sürdürüyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalanmasına neden oldu.

AA

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü İstanbul'da başladı.

Forum kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga ve Komorlar Birliği Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef'in de katılımıyla Mutabakat Zaptı (MoU) İmza Töreni gerçekleştirildi.

Törende, çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

"Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi, güçlü şekilde uygulanıyor"

Bakan Bolat, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bu çerçevede, 2003 yılında başlattığımız 'Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' her boyutuyla güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Burada Afrika kıtasının tamamıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu çerçevede 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti yalnızca 5,4 milyar dolar düzeyindeydi. 2022 yıl sonu itibarıyla ticaret hacminin 40,7 milyar dolara ulaştığını memnuniyetle görmekteyiz. Afrika stratejimizin uygulandığı 20 yılda Afrika kıtasıyla ticaret hacmimizin 7,5 kat, Afrika'nın Sahra Altı bölgesi özelinde baktığımızda ise ticaret hacmimizin 11,3 kat artış gösterdiğini görüyoruz.

"Afrika'daki Türk yatırımları 10 milyar dolara ulaştı"

Afrika'daki Türk yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını, Türk yatırımcıların Afrika'da yüz binlerce kişiye iş imkanı sağladığını ve yatırım yaptıkları ülkelerin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları, Afrika kıtasında bugüne kadar 1.864 projeyi tamamlayarak 85,4 milyar dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımlarını başarıyla tamamlamışlar ve iş yaptıkları ülkelerin altyapı, ulaştırma ve üstyapılarının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

"Afrika'daki büyükelçilik sayımız 44'e yükseldi"

Bolat, Afrika ülkeleriyle ilişkileri daha da güçlendirmek için Türkiye'nin 2002'de sadece 12 ülkede büyükelçiliği varken bugün bu sayının 44'e, ticaret müşavirliklerinin sayısının ise 32'ye yükseldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Milli hava yolu şirketimiz Türk Hava Yolları Afrika'da 62 farklı noktaya uçuş gerçekleştirerek hem ticareti kolaylaştırmakta hem de Afrika ülkelerinin başka ülkelere de dünyaya açılımında yardımcı olmaktadır. Türkiye her daim Afrika kıtası ülkeleriyle eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazanma ve birlikte güçlenme ilkesi temelinde ilişkiler tesis etmeyi amaçlamıştır. Ülkemiz, Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına da katkı sağlamaya devam edecektir.

"Afrika ile birçok iş birliği alanında ilişkilerin geliştirilmesini görüştük"

Afrika Birliği'nin G20 topluluğu içinde üye olarak yer almasından da büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Bolat, bu konuda Türkiye olarak G20 platformunda da Afrika'ya destek verdiklerini söyledi.

Türkiye-Afrika ticareti

Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2003 yılında 5,4 milyar dolar düzeyindeyken, 2022 yıl sonu itibarıyla 40,7 milyar dolara yükseldi.

Afrika stratejisinin uygulandığı 20 yılda Afrika kıtasıyla ticaret hacmi 7,5 kat, Afrika'nın Sahra Altı bölgesi özelinde ise ticaret hacmi 11,3 kat artış gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)