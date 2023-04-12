Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemeleri başladı Başlangıcı 2022 Temmuz 2022 tarihine dayanan ve bugüne kadar 26,1 milyar lira ödeme yapılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayında da 4,4 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı.

AA

Türkiye Aile destek Programı'ndan hanelerin gelirlerine göre aylık 850 lira ile 1.250 lira tutarlarında ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

2022 Temmuz'dan bu yana sağlanan destek tutarı 26,1 milyar lirayı aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının başlangıcı olan 2022 Temmuz'dan 2023 Mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Programdan toplam 3,4 milyon hane yararlanacak

Yanık, Çocuk Desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı'ndan toplam 3,4 milyon hanenin faydalandığını belirtti.

Nisanda toplam 4,4 milyar lira ödeme yapılacak

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar lira aile desteği ve 1 milyar lira çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar lira ödeme yapacaklarını, bu süreçte destek verdikleri çocuk sayısının ise 6 milyona ulaştığını belirtti.

Aile Destek Programı'ndan yeni destek

Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini, programa, Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini ifade etti.

"Çocukların masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme"

Destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yaptıklarını hatırlatan Yanık, şu bilgiye aktardı: