Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı Uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladı. Kasım ayında ise ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapılacak.

AA

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, prognama ait ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

"Bugüne kadar toplam 60,3 milyar lira destek verildi"

Göktaş,açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

"Haneler gelir kriteri üzerinden bu programa dahil edildi"

Göktaş, drüzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

"Bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapılacak"

İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)