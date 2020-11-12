Türkiye, Avrupa'da yenilenebilir enerjiyi en çok artıran 5'inci ülke olacak

Türkiye, Avrupa'da yenilenebilir enerjiyi en çok artıran 5'inci ülke olacak

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi 2025'te 66,8 gigavata ulaşacak ve sağlanan 22,2 gigavat artışla, Avrupa'da bu konuda en fazla büyüme gösteren 5'inci ülke olarak kayıtlara geçecek.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Yenilenebilir Enerji Raporu'na göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 44,6 gigavata ulaştı.

Bu kapasitenin 28,5 gigavatını hidroelektrik, 7,58 gigavatını rüzgar ve 6 gigavatını güneş enerjisi santralleri oluşturdu. Kalan 2,52 gigavat jeotermal, biyokütle ve diğer kaynaklardan sağlandı.

Bu yıl sonunda toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 47,3 gigavata çıkacak. Hidroelektrikte yaklaşık 1,1 gigavat, rüzgarda 720 megavat ve güneş enerjisinde 680 megavat kapasite devreye alınacak. Ayrıca, 100 megavat biyokütle ve 70 megavatlık jeotermal kapasitesi de faaliyete geçecek.

TÜRKİYE 2025'TE YÜZDE 50 BÜYÜYECEK

Türkiye'deki yenilenebilir enerji kurulu gücü 2025'te ise geçen yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 50 artış göstererek 66,8 gigavata yükselecek. Türkiye bu büyümeyle, Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasitesini en fazla artıran 5'inci, dünyada ise 12'inci ülke olacak.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜME TAM GAZ

Bu dönemde en büyük kapasite artışı güneş enerjisinde görülecek. Güneş enerjisinde kurulu güç 2025'te geçen yıl sonuna göre yüzde 280 artışla (10,8 gigavat) 16,8 gigavata ulaşacak.

Rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 146 (5,2 gigavat) artışla 12,8 gigavata, hidroelektrik kapasitesi ise yüzde 17,5 (5 gigavat) büyümeyle 33,5 gigavata ulaşacak. Türkiye, Avrupa'da hidroelektrik kapasitesindeki artışın lideri olacak.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin biyokütle kapasitesi yaklaşık 630 megavat, jeotermal kurulu gücü de 500 megavat seviyesinde artış gösterecek.

TÜRKİYE, RÜZGARDA EN UCUZ ÜLKELER ARASINDA

IEA Kıdemli Analisti Heymi Bahar, Türkiye'de özellikle rüzgar santrali inşaatlarının koronavirüs salgınına rağmen devam ettiğini söyledi. Yatırımcıların projelerini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) sona erme tarihi olan 31 Aralık tarihinin 31 Haziran 2021'e uzatıldığını ifade etti. Türkiye'de yapılan güneş enerjisi ihalelerindeki fiyatların rekabetçi bir seviyeye geldiğini ve Avrupa'ya göre oldukça düşük olduğunu kaydeden Bahar, gelecek yıl itibarıyla ekonomide büyümeyle finansman şartlarının da daha iyi hale geleceğini söyledi.