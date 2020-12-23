Türkiye-Azerbaycan tercihli ticaret anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunması konulu kanun, parti temsilcilerin müzakerelerinden sonra onaylandı.

Karabağ Savaşı'ndan çıkar Azerbaycan ile Türkiye arasında önemli bir ekonomik açılım sağlayacak karara imza atıldı.

"Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi", TBMM'de kabul edildi.

"8 TÜRK DEVLETİNİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ"

Teklifin görüşmelerinde söz alan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 8 Türk devletinin ekonomik büyüklüğünün, dünyanın ürettiği gayrisafi yurt içi hasıla toplamının 87'de 1'ine denk geldiğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Ticari anlaşma yapmak bir şey değildir. Yaptığımız ticari anlaşmanın arkasında hangi şuuru organize ediyoruz, hangi fikri iddiayı taşıyoruz, hangi insani değerleri yığıyoruz? Bu kıymetli işlerin arkasında, uzunca zamandır detaylandırılmış bir yönetim maharetini temsil etmiyoruz." diye konuştu.

“TEK MİLLET İKİ DEVLET RUHUYLA”

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunu dile getirerek, "Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı 'tek millet iki devlet' ruhuyla tanımlanan ilişkilerimiz her alanda birçok ülkeye örnek olacak seviyededir.

"ÜST DÜZEY ZİYARETLER İLİŞKİLERDEKİ İTİCİ GÜÇ"

Yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerin arkasındaki en önemli itici güçtür." ifadesini kullandı.

Karadağ, "Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, işgal altındaki topraklarını kurtarmış ve dünyanın kayıtsız kaldığı zulmü sonlandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRÜNLER ARASINDA KARŞILIKLI TERCİHLİ TARİFELER”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 25 Şubat 2020'de çerçeve protokollerin imzalandığını, Azerbaycan'ın bu protokollerin gereğini 31 Mayıs 2020'de yaptığını, Türkiye'ye ise bugün anlaşmaları yapmanın nasip olduğunu kaydetti.

Polat, "Anlaşmaya baktığımız zaman, Azerbaycan bize 15 ürün söylemiş. Biz de Azerbaycan'a 15 tane ürün söylemişiz. Bu ürünler arasında karşılıklı tercihli tarifeler uygulamaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.