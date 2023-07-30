Türkiye - BAE anlaşmasının ayrıntıları: 29 milyar dolar, enerji projelerini kapsıyor Abu Dabi yönetimiyle varılan mutabakat kapsamında Türkiye'de çeşitli alanlarda enerji yatırımları hayata geçirilecek. Ankara, yürütülecek projelere yerlilik şartını ekledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ayaklı Körfez turunun yankıları sürüyor.

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

BAE ile enerji, uzay, sanayi, savunma gibi alanlarda 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşmaya imza atılırken, varılan mutabakatların ayrıntıları belli oluyor.

29 milyar dolarlık enerji yatırımı

Enerji konusunda Abu Dabi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'de rüzgar, güneş enerjisi ve termik santraller inşa edilecek. Ayrıca hidrojen üretimiyle ilgili çalışmalar da hız kazanacak.

Söz konusu anlaşmanın 29 milyar dolarlık bölümü enerjiyi kapsarken, Ankara çalışmalara çeşitli oranlarda "yerlilik" şartı ekledi.

BAE ile anlaşmanın ayrıntıları

BAE'nin, Türkiye'de hayata geçireceği yatırımların ne şekilde olabileceğiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Buna göre, ortaklık, doğrudan proje finansmanı ve projenin tamamıyla üstlenilmesi olmak üzere üç seçenek üzerinde duruluyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre, atılacak adımların istihdam artışını beraberinde getireceği ve Türkiye'nin enerji alanındaki kapasitesini ilerleteceğine dikkat çekiliyor.

Stratejik ortaklık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile gelişen diyalog ve iş birliğine işaret etmiş, "İmzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacak." diye konuşmuştu.

Erdoğan, yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştırmak istediklerini söylemişti.