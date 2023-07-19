Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı BAE: Al Nahyan'a Togg hediye edildi Körfez turunu sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Togg sürprizi yaptı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turu ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaret ve işbirliğini geliştirmek üzere çıktığı Körfez turunun ilk gününde Suudi Arabistan'a ikinci gününde ise Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü ve son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Görüşmeye ise Togg sürprizi damga vurdu.

Liderlere Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunda gittiği her ülkede yerli ve milli aracımızın tanıtımı için birer tane Togg hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye takdimini Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sürdürdü.

Al Nahyan'a Togg sürprizi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg hediye edildi.

İki lider El Vatan Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

İnceleme sonrası fotoğraf çekimi ise samimi anlara sahne oldu.

Togg ile otele bıraktı

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, El Vatan Sarayı'ndan, Erdoğan'ın, Al Nahyan'a hediye ettiği "Pamukkale beyazı" renkteki Togg ile ayrıldı.

Togg'un sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'nin ünlü Corniche Cadde'sinde bir süre tur attı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konakladığı otele getiren Al Nahyan otelden de Togg ile ayrıldı.

Erdoğan ve Nahyan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Geçtiğimiz ay ilk kez Togg ile tanışmıştı

Geçtiğimiz ay Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Havalimanı'nda karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğa burada yerli ve milli araç Togg'u Nahyan'a tanıtmıştı.

Aracın koltuğuna oturan Nahyan araçtan duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.