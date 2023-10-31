Türkiye-BAE arasında iş birliği anlaşması Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı sonrasında bir iş birliği anlaşması imzalanarak iki ülke arasındaki ticaret hedefi dile getirildi

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı"na katıldı.

Bakan Bolat Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ikili ticaret hacminin yıl sonunda en az 15 milyar dolara ulaşacağını beklediklerini ileterek önümüzdeki yıl ise bu rakamın 25 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bolat, konuşmasında iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımları önemsediklerini gözler önüne sererek kendilerini İstanbul'da ağırmamaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı sonunda İşbirliği anlaşması imzalandı.

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