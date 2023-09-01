Türkiye-BAE ortaklık anlaşması yürürlüğe giriyor Türkiye, kurduğu üst düzey ilişkilerin ışığında körfez ülkeleri ile ilişkileri genişletiyor, ticaret hacmi artıyor.

AA

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda süreç tamamlandı ve gelinen süreçte işleyen takvime göre bugün yürürlüğe giriyor.

BAE ile Türkiye arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması”nın hedefi 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olarak belirlendi.

Anlaşma maddelerine göre, Türkiye’nin rekabetçi kalemlerinde önemli kazanımlar elde edildi.

Pek çok sektöre özel vergi ile istisnalar yürürlüğe girdi

Otomotiv, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil, halı, ayakkabı ve elektronik başta olmak üzere pek çok sektöre özel vergi ile istisnalar getirildi.

Anlaşmanın sonuçlarına göre, üçüncü ülkelerle iş birliği imkanı var

Anlaşma, bölge ülkeleriyle yeni kurulacak iş birliklerinde üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıyor.

Anlaşmanın bölgesel ticaretin artmasına ve yeni üretim sahaları oluşturmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’nin Körfez'deki en büyük ticaret partneri

BAE, 10 milyar dolar ile Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri.