Türkiye-BAE Swap Anlaşması, Körfez sermayesini Türkiye'ye taşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, finansal iş birliğini artırmak için üç anlaşma yaptığını duyurdu.

Anlaşmalardan biri, Türk Lirası-BAE dirhemi ikili para takası (swap) anlaşması oldu.

Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olarak belirlendi.

İki banka arasında biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı iki mutabakat zaptı imza altına alındı.

Bu anlaşmalarla, finansal ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ticaretin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, Swap anlaşmasının en önemli katkısının, Türkiye'nin dijital bankacılığının yeni dünya düzenine uyumu ve entegrasyonunun gelişmesi alanında olacağını belirtiyor.

"SWAP ANLAŞMASI TCMB'NİN BRÜT REZERVLERİ AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME"

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da swap anlaşmalarının ülkelerin ilişkilerini güçlendirdiğini, ikili ticaret anlamında da ilerleme kaydetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Swap anlaşmalarının TCMB'nin döviz rezervlerini güçlendirici adımlar olduğunu dile getiren Eryılmaz, son swap anlaşmasının da TCMB'nin brüt rezervleri açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticarete değinen Eryılmaz, şunları kaydetti: