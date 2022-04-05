Türkiye, deniz üstü rüzgar potansiyeli yüksek 4 ülke arasında

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar potansiyeli yüksek 4 ülke arasında yer aldığı bildirdi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi gücü dünyada artmaya devam ederken Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC), yayınladığı GWEC Küresel Rüzgar Raporu 2022'ye göre Türkiye'nin en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip 4 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Yayınlanan rapora göre, Türkiye, Azerbaycan, Avustralya ve Sri Lanka en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ülkeler olarak dikkati çekiyor.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ YARIŞMALARI SEKTÖRÜN GÜNDEMİNDE

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında ilan edilen ancak ertelenen 1,2 gigavat kapasiteli deniz üstü rüzgar enerjisi yarışmalarının da sektörün gündeminde olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye, 2030'a kadar 20 gigavat rüzgar kurulu gücünü elektrik sistemine dahil etmeyi planlıyor. Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü 11 gigavat seviyesinde bulunuyor. Henüz deniz üstü rüzgar enerjisi santraline sahip olmayan ülkenin bu alandaki potansiyeli ise 70 gigavat olarak hesaplanıyor.

"TÜRKİYE'DE AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ EN YÜKSEK BÖLGE EGE"

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de en büyük açık deniz rüzgar enerjisi potansiyelinin saniyede 9 metre hıza ulaşan Ege Bölgesi olarak hesaplandığını aktaran Yaşacan, "Karasal alanlarda inşa edilen rüzgar enerjisi santralleriyle kıyaslandığında deniz üstü rüzgar santralleri daha maliyetli ancak yüksek enerji üretimiyle bu maliyet dengeleniyor." ifadelerini kullandı.