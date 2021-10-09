TBMM Genel Kurulunda görüşülecek kanun teklifinin içinde vergi dairelerinin dijitalleştirilmesi de gündeme geldi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yeni düzenlemeler hayata geçecek.

TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ'NİN HAYATA GEÇİRİLMESİ EKONOMİK REFORMLAR İÇİNDE YER ALIYOR

Bu kapsamda ekonomik reformlar içinde yer alan Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin hayata geçirilmesi başta olmak üzere vergi daireleri tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilebilmesi ve işlem süreçlerinin etkinleştirilmesi amaçlanıyor.

VERGİ DAİRELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA GEÇMESİ İÇİN BAKANLIK YETKİLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na; fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda yetki verilecek.

GİB’E BAĞLI 1.042 VERGİ DAİRESİ VAR

Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bağlı 465 vergi dairesi, 575 bağlı vergi dairesi (malmüdürlüğü) ve 2 vergi dairesi yetkisine haiz vergi dairesi başkanlığı olmak üzere 1.042 vergi dairesi bulunuyor.​​​​​​​