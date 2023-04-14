Türkiye doğrudan yatırım için tercih edilen ülkeler listesinde Dünya yatırım almak için faaliyet yürütüp, işlemleri kolaylaştırma çabasına giriyor. Dünyada doğrudan yatırım alan ülkeler araştırmasında Türkiye'nin de üst segmentlerde bulunduğu açıklandı.

AA

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Kearney, bir rapor yayınlayarak dünyada doğrudan yatırım alan ülkeleri belirtti.

FDI Confidence Index (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Güven Endeksi) raporuna göre, Türkiye, çok sayıda bölgesel pazara erişimi olan coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunuyor.

Yıllık ciroları 500 milyon doların üzerinde bulunan ve küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 95'ini gerçekleştiren şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı araştırma her yıl hazırlanıyor.

Dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 64 milyar dolar arttı

Rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılında, bir önceki yıla göre 64 milyar dolar artarak 2 trilyon 132 milyon dolara yükseldi.

Bu yılki rapor, küresel şirketlerin yöneticilerinin 2023 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

2023'te yatırım sayısı artacak

Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 82'si 2023'te, geçen yıla göre daha fazla uluslararası yatırım yapmayı planladıkları belirtti.

Şirketler yatırımlarını artırmaya yönlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, enflasyonla mücadelede birçok ülkede başarı sağlanmasının ve sert durgunluk beklentisinin ortadan kalkmasının, şirketleri doğrudan yatırımlarını artırmaya yönlendirdiğini belirterek, "Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 63'ünün bu yıl dünya ekonomisi için daha iyimser olduklarını ifade etmesi de bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Bu kategori ilk kez açıklandı

İlk kez bu yıl doğrudan yabancı sermaye yatırımı için en çok tercih edilen gelişmekte olan ülkeleri de açıkladı.

Türkiye, 15'inci sırada

Türkiye, cirosu 500 milyon doların üzerindeki küresel şirketlerin yöneticileri arasında yapılan ankete göre hazırlanan bu listede 15'inci sırada yer aldı.