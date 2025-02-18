Türkiye dünyada en büyük ikinci çimento ihracatçısı

İHA

Türkiye Çimento Üreticileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkan Fatih Yücelik, çimento ve inşaat sektörünün gündemine dair değerlendirmeler yaptı.

Yücelik, çimento sektörünün 2024 yılı iç satışlarının, devam eden deprem konutları inşası ve kentsel dönüşüm projelerinin de etkisiyle yaklaşık 1,5 senedir yukarı yönlü bir seyir izlediğini belirtti.

"KAMUDA TASARRUF SEKTÖRDE DARALMAYA SEBEP OLDU"

Tüm bu sebeplerin bir arada değerlendirildiği zaman, yıllık 120 milyon tona ulaşan üretim kapasitesinin oldukça altındaki bir talepten dolayı kapasite kullanım oranlarının düştüğünü ve haliyle üretim maliyetlerinde bozulmalar yaşandığını vurgulayan Yücelik, "Burada bir hususu daha vurgulamak gerekiyor. Kamu tasarruf paketinin hayata geçirilmesiyle birlikte inşaat ve çimento sektöründe bir daralma bekliyoruz. Bu inşaatı devam eden deprem konutlarından dolayı 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşmese de, ikinci yarısından itibaren ekonomide bir toparlanmanın olmadığı bir durumda karşılaşacağımız bir senaryo olarak değerlendirilmektedir. Döviz kurları konusunda ise, her ne kadar girdi ihtiyacımızı oluşturan ithalat kalemlerimizde olumlu etkiye sahip olsa da ihracatta rekabetçiliği zorlaştırdığı için tonaj düşüklüğüyle karşı karşıya kaldık" dedi.

SURİYE VE UKRAYNA BEKLENTİSİ

Faizlerin düşmeye başlamasıyla bir canlılık olacağını beklediklerini ve talep artmadığı sürece arz tarafındaki tedirginliğin devam edeceğini belirten Yücelik, şöyle konuştu:

Şunu net ifade etmek gerekir ki, faizler psikolojik bir sınırın altına düşmeden, konut sektörünün ciddi bir canlanma yaşaması zor görünmektedir. Diğer taraftan, sektörümüzün 2025 yılı için iç pazarda çok ciddi bir talep artışı beklentisi olmamakla birlikte, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere yakın coğrafyamızda çatışma süreçlerinin sona ermesi dolayısıyla ihtiyaç duyulacak yeniden yapılandırma evresini sektörümüz dikkatle takip etmektedir. Suriye’de yıkılan yapıların yeniden inşa edilmesi ihtiyacı, beraberinde 50-60 milyon ton arasında çimento ihtiyacını da beraberinde getirecek ve bunun için minimum 10 yıllık bir sürede ve yıllık 5-6 milyon ton bir çimento ihtiyacından bahsetmek mümkündür. Ukrayna için de 1 trilyon dolar civarında bir yatırım ihtiyacından bahsediliyor ki, burada da Türk çimento sektörüne ciddi bir görev düşecektir.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN BÜYÜK İKİNCİ ÇİMENTO İHRACATÇISI"

Türk müteahhitlerin yurtdışı faaliyetleri ve yatırımlarını dikkate alınca çimento sektörünün konumunun nasıl göründüğü sorusuna yönelik olarak Yücelik, Türkiye’nin dünyada en büyük ikinci çimento ihracatçısı olduğunu ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayarak, Türk müteahhitlerin de yurt dışında çok başarılı işlere imza attıklarının altını çizdi ve bu iki sektörün birbirini tamamlayan sektörler olarak başarılarının karşılıklı etkileşim ortaya çıkardığını not etti.

Çimento sektöründe borçluluk oranı ve finansman maliyeti özelindeki son durumunu da özetleyen, Yücelik, TÜRKÇİMENTO olarak borçluluk oranlarıyla ilgili veriye sahip olmadıklarını, ama finansmana erişimin zor olduğu dönemlerde şirketler öz sermaye ile ilerlemeye gayret ettiklerini belirtti.