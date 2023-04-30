Türkiye, dünyada ilk 20 reklam pazarı arasında Türkiye'de reklamcılık sektörü toplumun alışkanlıklarına, yaşam pratiklerine ve teknolojik gelişmelere göre yön buluyor. Hayatın gerçeklerini ve gündemi yakaladığı için de reklamcılık gelişirken, parlak buluşlarla da sürekli değişim içinde.

AA

Küresel Pazarlama Konferansı, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve Reklamverenler Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

WFA CEO’su Stephan Loerke, tüm dünyada ekonomik belirsizlikler yaşanan bir dönem içinde olunduğunu ve bu belirsizliğin reklam sektörü projeksiyonları üzerinde etkisi bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin reklamcılık alanında önemli bir pazar olduğunu ve şu anda dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını belirten Loerke, şu bilgileri verdi:

En son tahminimiz, reklam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4,5 arasında bir büyüme göstereceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında.

"Türkiye son yıllarda büyüklük açısından ilerledi"

Türkiye'nin son yıllarda büyüklük açısından iyi bir ilerleme kaydettiğini aktaran Loerke, Türkiye'nin performansını şu sözlerle aktardı:

Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla tüm bunların projeksiyonlar üzerinde etkisi oluyor. Ancak genel olarak, Türkiye'nin bu sektörde önümüzdeki yıllarda çok önemli olan bir büyüme potansiyeli söz konusu. Markalar, Türkiye pazarının önemli bir şekilde büyümeye devam etme potansiyeli konusunda kendilerine çok güveniyor. Türkiye'de de küresel hedefleri olan çok sayıda marka var. Önümüzdeki yıllarda bunu artırma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de var olmaya ve bu markaları artırmaya devam edeceğiz.

"Türkiye'nin markaları artacak"

Dünya Reklamverenler Federasyonu'na Çin, Meksika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve gelişmekte olan pazarlardan katılan çok sayıda marka olduğunu dile getiren Loerke, "Önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde üyeliğimizdeki Türk markalarının sayısını en az üç katına çıkarma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için çalışacağız." dedi.

"Dijitalin payı bütün reklam yatırımlarının içinde yüzde 70"

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ise sektörde bir önceki yıla oranla yüzde 90'lık bir büyüme yakalandığını aktararak şu bilgileri verdi: