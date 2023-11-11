Türkiye e-ihracat Platformu yakında hizmete geçiyor Ticaret Bakanı Bolat, ASRİAD Genel Kurulu'nda konuşarak, ihracatçıların için yeni kanallar açmaya çalıştığını belirtti. Bolat, buradan Türkiye e-ihracat Platformu'nu yakında başlatılacağı müjdesini verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASRİAD Genel Kurulu'nda konuşarak, ihracatçıların için yeni kanallar açmaya çalıştığını belirtti.

Bakan Bolat, hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşılacağını. 2028 hedefinin ise 200 milyar dolar olacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılar için yeni kanallar açmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye e-ihracat Platformu"nu yakında başlatacaklarını şu sözlerle aktardı:

Bolat, Asrın İşadamları Derneği'nin (ASRİAD) 3. Olağan Genel Kurulu'nda, Gazze'de masum sivilleri katleden adeta bir soykırım gerçekleştiren İsrail'i şiddetle kınadığını vurgulayarak, bu katliamın durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorunun açılması ve Gazze'nin uluslararası koruma altına alınması konusunda Türkiye'nin büyük bir gayret sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında iş dünyasına büyük görevler düştüğünü aktaran Bolat, iş dünyasının önemli kuruluşlarından olan ASRİAD'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Türkiye uluslararası arenada etkin bir ülke"

Bolat, Türkiye'nin uluslararası arenada etkin, güçlü ve takdir gören bir ülke olduğunu belirterek, doğudan batıya, kuzeyden güneyde her yerde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere Türkiye'nin büyük bir saygınlığı olduğunu söyledi.

"Açıklanan istihdam son 13-14 yılın en düşük rakamı"

Türkiye'nin 12 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

Dün açıklanan istihdam rakamı, işsizlik oranının eylül ayında yüzde 9,1'e düştüğünü gösteriyor. Yani son 13-14 yılın en düşük rakamı. 3 milyon 150 bin civarında kayıtlı işsizimiz var ama iş dünyası ara eleman, vasıflı eleman bulamama konusunda dert yakınıyor.

"İhracat ekim ayında 22,9 milyar dolara ulaştı"

Bolat, ekim ayında yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar ihracata ulaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

Bu yıl, ihracatta 255-256 milyar dolara ulaşacağız. Bu geçen yıla göre çok büyük bir artış değil ama küresel ticaret yüzde 1 küçüldü şu anda. İhracatımızın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'nin ithalatı da yüzde 13 küçüldü. En büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın ithalatı yüzde 17 küçüldü. Bunları ve küresel büyümenin durgunluk içerisinde olduğunu dikkate aldığımızda, mevcudu korumayı başardık. Hem de deprem felaketine rağmen. Depremin 8 ayda bize ihracattaki maliyeti de 6 milyar dolar oldu. Kaldı ki 51 bin canımızı kaybettik, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.

"İhracatçılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

Ömer Bolat, sanayi üretim endeksinin eylülde yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

2023 yılının temmuz-eylül döneminde, geçen yıla göre yüzde 7,7'lik artış var. Bunu güçlü iç talep ve ihracattaki artışla başarabiliyoruz. Bu olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Orta Vadeli Program hedefleri

Orta Vadeli Program'da 3 yıl sonra ihracat hedefinin 302 milyar dolar, 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılı ihracat hedefinin 375 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, ayrıc akatıldığı toplantıda şunları kaydetti:

Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz. 2028 hedefimiz 200 milyar dolar olacak. Bunlar gerçekçi tahminler ve hedefler. Tabii dünyanın içinde bulunduğu zor konjonktürde bu çalışmaları, bu hedefleri gerçekleştirmek için tempomuzu ve çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İhracatçılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı bütçesi içinde de gelecek yıl ihracat desteklerimizi yüzde 115 artırarak 22 milyar liralık bir destek sunacağız. Bu kapsamda mevcut ve yeni pazarları tarıyoruz, İhracatçılarımız için yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Türkiye e-ihracat Platformu'nu yakında başlatacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)