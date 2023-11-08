Türkiye e-İhracat Platformu yakında hizmete alınıyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alacaklarını belirtti.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların dijital ortama taşıması ile ilgiil müjdeyi verdi.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi"ne katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, kasım ayının e-ticaret sektörü için önemine dikkati çekti.

Sektörün cirolarının çok önemli bir kısmını bu ay içinde yaptığını ifade eden Bolat, zirvenin de kasıma denk geldiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının e-ticaret sektörü için önemli fırsatlar getirdiğine işaret eden Bolat, 2019'da perakende ticaretten yüzde 4,5-5 pay alan e-ticaret sektörünün yüzde 19 paya ulaştığını dile getirdi.

"İhracatçılar yıla kötü başladı"

Son yıllarda rekorları alt üst eden ihracatçıların, bu yıl küresel talepteki aşırı durgunluktan dolayı yıla kötü başladığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

Depremle birlikte 6 milyar dolarlık ihracat kaybıyla karşı karşıya kaldık. Sonradan açılarak yılın ikinci yarısından itibaren, temmuzdan bu yana her ay üstüne daha yüksek rakamlar elde ederek ekim ayını 22,9 milyar dolarla kapatmayı başardık. Orta Vadeli Program'daki yıllık 255 milyar dolar hedefini aşacağız.

"Yeni destek modülleri hazırladık"

Küresel ticaretin dönüşüm sürecinden geçtiğini ve e-ticaret yanında e-ihracat sektörünün ortaya çıktığını vurgulayan Bolat, kendilerinin de sektörle ilgili yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini kaydetti. Bolat, Bakanlık olarak e-ticaret sektöründe düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

e-ihracat konusunda da Bakanlık içinde İhracat Genel Müdürlüğümüzün altında önemli yapılanmaya gittik ve bu yıl e-ihracata yönelik desteklerimizle alakalı sektörle yaptığımız istişarelerle yeni destek modülleri hazırladık. İnşallah 2024'te bunları sektörün istifadesine sunacağız.

"Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine gitti"

Bolat, bakanlık bütçesinin yüzde 60'ının ihracat desteklerine gittiğine dikkati çekerek, bütün güçleriyle ihracat ailesinin yanında yer aldıklarını söyledi. E-ihracat konusunda dünyanın her yerinden büyük alım gücüne sahip müşteriler edinme hedefinde olduklarını dile getiren Bolat, şu bilgileri verdi:

Hedef pazarlarda ürünleri test etmek, müşteri deneyimleriyle yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünlere yenilikçilik katma hedefindeyiz.

"İhracatçılarla bir araya geldik"

Bolat, Bakanlığın, bu farkındalığı artırmak için ihracatçılarla bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

İhracatçıların B2B (firmadan firmaya) satış modeli yanında B2C (firmadan tüketiciye) modelini de etkin şekilde kullanmaları için gayret ediyoruz. Geleneksel ihracat desteklerinde önemli revizyonlar yaptık, e-ihracat desteklerinde yeni destek paketleri hazırladık, 2024'te faydalanabilirsiniz. Tanıtım ve hızlı teslimat hususları ile her bir ülkenin özel şartlarını dikkate alan destek mekanizmaları oluşturduk. Hiç ihracat yapmamış KOBİ'lerin dahi ürünlerini yurt dışına ihraç edebilmelerini sağlayacak destek paketleri devreye alıyoruz.

"Fizibilite çalışması başlatıldı"

Bolat, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

E-ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız. Yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli B2B platformunu, TOBB, TİM ve Bakanlığımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz. Bu konuda fizibilite çalışması başlatıldı. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize uygun platformla ihracatımızı e-ihracat kanallarıyla daha fazla artırmayı hedefliyoruz.

"Türkiye e-ihracatın parlayan yıldızlarından biri"

Türkiye'nin, sahip olduğu mal ve hizmet ticareti gücü, coğrafi konumu ve dinamik nüfusuyla e-ihracatın parlayan yıldızlarından biri olacağını ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

Dijitalleşme sürecini hızlandırarak ülkemizin e-ihracat liginde potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya gayret edeceğiz. Firmaların global pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak hedefimizdir. Türkiye'yi e-ticaretin küresel arenadaki liderlerinden biri olması için sizlerle takım oyunu oynayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)