Türkiye, Endonezya'ya ihracatı artırdı

Türkiye ile Endonezya arasında son dönemde hız kazanan diplomatik temaslar ve stratejik iş birliklerinin etkileri, ticaret rakamlarında hissedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin Endonezya’ya ihracatı ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 317,4 milyon dolara yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI MADENCİLİK ALANINDA

Endonezya’ya yapılan ihracatta değer bazında en fazla artış 27,2 milyon dolarla madencilik ürünlerinde gerçekleşti.

Onu, 12,9 milyon dolarla tütün, 8,4 milyon dolarla çelik, 2 milyon dolarla iklimlendirme sanayisi izledi.

EN FAZLA İHRACAT ANKARA'DAN

Yılın 8 ayında Endonezya’ya Ankara’dan 140,7 milyon dolar, İstanbul’dan 99,4 milyon dolar, İzmir’den 23,7 milyon dolar, Adana’dan 9,6 milyon dolar ve Antalya’dan 7,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

"KAAN, İŞ BİRLİĞİMİZİN STRATEJİK BOYUTUNU PEKİŞTİREN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ OLACAKTIR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Doğan Karadeniz, bu yıl Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75’inci yılının kutlandığını söyleyerek, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın "Yeniden Asya Girişimi" ile Ticaret Bakanlığı’nın "Uzak Ülkeler" stratejileri kapsamında, G20 üyeliğine sahip tek ASEAN ülkesi olan Endonezya’nın, Türkiye’nin ilişkilerini ve ticaretini geliştirmeyi hedeflediği öncelikli ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti: