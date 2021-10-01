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    Türkiye eylül ayı imalat sanayi PMI verisi açıklandı

    İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat PMI'nın eylül ayında 52,5’e gerilediğini ancak faaliyet koşullarındaki iyileşme trendinin üretim ve yeni siparişlerde sürdüğünü duyurdu.
    • AA
    • 01.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:38
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    Türkiye eylül ayı imalat sanayi PMI verisi açıklandı

    Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen ve ağustosta 54,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, eylülde 52,5’e gerilemesine rağmen sektörün faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

    İSTİHDAM ARTTI

    Faaliyet koşullarındaki iyileşme trendi, üretim ve yeni siparişlerde devam eden büyümeye bağlı olarak dördüncü aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki iyileşme ve kapasite artırmaya yönelik çabalar, firmaların istihdam düzeyini güçlü bir şekilde yükseltmesini sağladı.

    ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

    İSO Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre, özellikle ihracat pazarlarında olmak üzere talebin iyileştiğine yönelik işaretler arttı ve anket kapsamında takip edilen sektörlerin çoğu üretim artışı kaydetti.

    Türkiye eylül ayı imalat sanayi PMI verisi açıklandı #1

    ÜRETİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ GİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE OLDU

    Girdi maliyetleri, yine genele yayılı artışlar gösterdi. Üretimde en hızlı artış giyim ve deri ürünleri sektöründe oldu.

    SİPARİŞLER ARTTI

    Sektörlerin çoğunda yeni siparişler artarken, kara ve deniz taşıtları sektörü istisna olmak üzere, dokuz sektörde yeni ihracat siparişleri de yükseldi.

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