Türkiye eylül ayı imalat sanayi PMI verisi açıklandı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat PMI'nın eylül ayında 52,5’e gerilediğini ancak faaliyet koşullarındaki iyileşme trendinin üretim ve yeni siparişlerde sürdüğünü duyurdu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen ve ağustosta 54,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, eylülde 52,5’e gerilemesine rağmen sektörün faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

İSTİHDAM ARTTI

Faaliyet koşullarındaki iyileşme trendi, üretim ve yeni siparişlerde devam eden büyümeye bağlı olarak dördüncü aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki iyileşme ve kapasite artırmaya yönelik çabalar, firmaların istihdam düzeyini güçlü bir şekilde yükseltmesini sağladı.

ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

İSO Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre, özellikle ihracat pazarlarında olmak üzere talebin iyileştiğine yönelik işaretler arttı ve anket kapsamında takip edilen sektörlerin çoğu üretim artışı kaydetti.

ÜRETİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ GİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE OLDU

Girdi maliyetleri, yine genele yayılı artışlar gösterdi. Üretimde en hızlı artış giyim ve deri ürünleri sektöründe oldu.

SİPARİŞLER ARTTI

Sektörlerin çoğunda yeni siparişler artarken, kara ve deniz taşıtları sektörü istisna olmak üzere, dokuz sektörde yeni ihracat siparişleri de yükseldi.