Türkiye, geçen yıl 79 ülkeye hurma gönderdi Ramazan sofralarının gözdesi hurmada ihracat 2018-2022 döneminde 79 milyon 427 bin doları bulurken, aynı zamanda ürünün ithalatına aynı süreçte 235,3 milyon dolar harcadı.

Türkiye, hurmada hem ihracat hem de ithalat yapıyor.

Hurma ihracatı

Ramazan sofralarının gözdesi hurmada ihracat 2018-2022 döneminde 79 milyon 427 bin doları buldu.

Hurma ithalatı

Türkiye, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın ithalatı için 5 yılda 235 milyon 312 bin dolar harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de 39 bin 310 ton, 2019'da 37 bin 500 ton, 2020'de 42 bin 43 ton, 2021'de 49 bin 41 ton ve geçen yıl 44 bin 486 ton hurma ithal edildi.

Söz konusu ithalat için 2018'de 47 milyon 738 bin dolar, 2019'da 37 milyon 321 bin dolar, 2020'de 45 milyon 782 bin dolar ve 2021'de 52 milyon 778 bin dolar harcandı. Geçen yıl ise 51 milyon 693 bin dolarlık hurma ithalatı gerçekleştirildi. Böylece, son 5 yılda toplam 235 milyon 312 bin dolarlık hurma ithal edilmiş oldu.

17 ülkeden hurma geldi

Geçen yıl 17 ülkeden hurma getirildi. Bu ülkeler arasında en çok ithalat, 10 milyon 526 bin dolarla Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi 8 milyon 848 bin dolarla İran, 8 milyon 295 bin dolarla Filistin ve 4 milyon 778 bin dolarla İsrail izledi.

Miktar bazında en fazla İran'dan hurma geldi

İthalata miktar bazında bakıldığında ise ilk sırayı İran alırken bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Irak takip etti.

Türkiye 79 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

Öte yandan, son 5 yıllık dönemde toplam 79 milyon 427 bin dolarlık hurma ihracatı yapıldı. Geçen yıl hurma satımı bir önceki yıla göre yüzde 9,7 azalarak 19 milyon 619 bin dolara geriledi.

Türkiye, geçen yıl 79 ülkeye hurma gönderdi. Söz konusu ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya öne çıktı.