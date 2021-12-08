Türkiye, hayvancılıkta Avrupa lideri

Türkiye'nin, 2020 yılındaki rakamlara göre hayvancılıkta Avrupa birincisi olduğu belirtildi. Türkiye geçen yıl, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'yı geçerek ilk sırada yer aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de 2020 yılında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bırakırken keçi sayısında da liderliğini korudu.

AB'DEKİ TOPLAM BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 76 MİLYON

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş hayvan sayısı 76 milyon 462 bin oldu.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 789 binle Fransa alırken, onu en yakın 11 milyon 301 binle Almanya, 6 milyon 636 binle İspanya, 6 milyon 529 binle İrlanda ve 6 milyon 400 binle İtalya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 158 bin olarak belirlendi.

TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA FRANSA'YI GEÇTİ

Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında Fransa'yı geçerek ilk sırada yer aldı.

AB'DEKİ TOPLAM KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 75 MİLYON

AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı ise 2020 yılında toplam 75 milyon olarak belirlendi.

Bu dönemde, AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 milyon 439 binle İspanya aldı. Onu en yakın 10 milyon 464 binle Romanya, 8 milyon 260 binle Yunanistan, 7 milyon 301 binle Fransa, 7 milyon 34 binle İtalya ve 3 milyon 877 binle İrlanda izledi.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon 113 bin olurken koyun varlığı 42 milyon 127 bin olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA, TÜRKİYE'DEN SONRA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Söz konusu koyun varlığında Türkiye, Avrupa’daki en yakın rakibi olan İspanya'yı neredeyse 3'e katladı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 3 milyon 568 binle Yunanistan aldı. Onu en yakın 2 milyon 651 binle İspanya, 1 milyon 630 binle Romanya, 1 milyon 432 binle Fransa, 1 milyon 65 binle de İtalya takip etti.

TÜRKİYE'DEKİ KEÇİ SAYISI 11 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 11 milyon 986 bin olarak belirlendi. Söz konusu keçi sayısıyla Türkiye, AB ülkelerinin tümünün toplamını yakalarken, en yakın rakibi Yunanistan'ı da 3'e katladı.