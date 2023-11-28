Türkiye ihracatının 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 255 milyar dolara erişen ihracatının 240 milyar dolarının sanayi ürünlerinden oluştuğunu açıkladı.
Bakan Kacır, mesajında, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında çalışma yapıldığını belirtti.
Kacır, mesajında Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye İhracatcılar Meclisi'ne (TİM) düzenlenen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'ndaki girişimleri nedeni ile teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"İhracat, rekabet gücü demek"
İhracat, rekabet gücü demek. Yatırım demek, üretim ve istihdam demek. 255 milyar dolara erişen ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarımızla birlikteydik. Katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltme konusunda yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik.
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