Türkiye ihracatının 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ticaret Bakanlığı ve TİM'in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmaya istinaden sosyal medya hesabından sanayinin ihracattaki payına dair bilgi verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 255 milyar dolara erişen ihracatının 240 milyar dolarının sanayi ürünlerinden oluştuğunu açıkladı.

Bakan Kacır, mesajında, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında çalışma yapıldığını belirtti.

Kacır, mesajında Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye İhracatcılar Meclisi'ne (TİM) düzenlenen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'ndaki girişimleri nedeni ile teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"İhracat, rekabet gücü demek"