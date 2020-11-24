Türkiye ile Cezayir iş dünyası dijital platformla buluşacak

Koronavirüs salgınının seyahatleri riskli hale sokması, uluslararası ticarette online çözümleri de beraberinde getirdi. Bu amaçla Türkiye ve Cezayir arasında online iş görüşmeleri başlıyor.

Cezayirli ve Türk iş adamları arasında iletişim kurarak iki ülke arasında yatırım ortaklığı imkanlarını görüşmek üzere dijital bir platform oluşturuldu.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir İşverenler Konfederasyonu üyeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK VE CEZAYİR EKONOMİ KURUMLARI BAŞKANLARI ARASINDA

Türk ve Cezayir ekonomi kurumları başkanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için dijital bir platform oluşturulduğu ve iki ülke arasında 2021'in ilk çeyreğinde iş forumu düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

YATIRIMCILAR DA ONLINE TOPLANACAK

Açıklamaya göre bu adımla birlikte, Türk ve Cezayirli yatırımcıları, iş dünyasındaki ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri online bir platformda bir araya getirmek hedefleniyor.

“CEZAYİR'DE 1.200'DEN FAZLA TÜRK KURUMU VAR”

Göktaş, Cezayir ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin halihazırda 3 milyar 500 milyon ila 4 milyar 200 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi. Cezayir'de 1.200'den fazla Türk kurumunun faaliyet gösterdiğini vurgulayan Göktaş, bunlardan 30'unun, 3 milyar 500 milyon dolarlık doğrudan yatırımıyla 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktardı.