Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma mutabakatı imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Moges, ulaştırma alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye, Etiyopya ile ulaşım alanında deneyim ve teknik bilgi paylaşımını kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Mutabakat zaptı sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya'nın Türkiye için önemli olduğunu dile getirdi.

“ULAŞTIRMA ALTYAPI HAMLEMİZDE EDİNDİĞİMİZ BİLGİ, BİRİKİM VE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Karaismailoğlu, yapılan anlaşma ile aramızdaki dost ilişkilerin artarak devam edeceğini ümit ettiğini belirttiği konuşmasında “Son 19 yıldır ülkemizdeki büyük ulaştırma altyapı hamlemizde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dost ülkelerle paylaşma imkanı buluyoruz. Onların da büyümesine, gelişmesine ve ekonomilerinin büyümesine büyük katkı verecek olan projelerle ilgili her türlü desteği, katkıyı vereceğiz." dedi.

TECRÜBE VE EĞİTİM AKTARIMINI ÖNGÖREN TEKNİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI

Karaismailoğlu, bugün imzalanan ve bakanlıklar arasında karşılıklı tecrübe ve eğitim aktarımını öngören Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın her iki ülke için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

“ANLAŞMA, KALKINMA HAMLEMİZE DESTEK VERECEK”

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges da "İki ülke arasında çok uzun zamandan beri çok iyi ilişkiler var. Bu anlaşma ile birlikte daha üst ve yeni bir düzeye çıkarmış oluyoruz. Ülkenizle birlikte bilgi, uzman, deneyim paylaşımı noktaları ülkemizde başlattığımız kalkınma hamlesine katkı yapacak. Bu bağlamda özel sektör firmaları için, ülkemize yatırım yapılması noktasında önemli fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.