İki ülke arasında tarihi serbest ticaret anlaşmasına imzalar atıldı. Bakan Pekcan, anlaşmanın 1 Ocak itibarıyla devreye gireceğini söyledi.

Brexit sürecini tamamlayarak Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı bağlantı yoluyla İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile görüştü.

"TARİHİ BİR GÜN"

Bakan Pekcan, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir gün yaşadıklarını, bugün imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini söyledi.

Türkiye ile İngiltere arasında ticaret anlaşması imzalandı VİDEO

"TİCARETİMİZ DAHA DA GELİŞECEK"

Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeni dönemde Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaretin gelişiminin en büyük teminatı olacağının altını çizen Pekcan, "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek." dedi.

Pekcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞECEK"

"Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamaktı.

Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

ANLAŞMA 1 OCAK'TA DEVREYE GİRECEK

Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak.

İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor.

"ANLAŞMA OLMASAYDI 2.4 MİLYAR DOLAR ZARAR EDECEKTİK"

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

"ÇOK ÖZEL BİR KİLOMETRE TAŞI"



STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."