Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması genişletilecek Türkiye ve İngiltere arasında 2020 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişlemesi gündeme geldi.

AA

Türkiye, ticaret paydaşları ile mevcut ilişkilerini artırmak için anlaşmalar yapıyor ya da mevcut anlaşmaların kapsamını genişletiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile çarşamba günü Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Aralık 2020'de imzalanan Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletileceğini aktardı.

Bu toplantıda, hedefin 2022'de yaklaşık 20 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini çeşitlendirmek olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin restorasyonu ve Suriye çatışması gibi bölgesel ve uluslararası konuların görüşüldüğüne de vurgu yapıldı.

Kalkınma Yolu projesi

Fidan, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesine ilişkin Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın yoğun görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

"Yeni ticaret yolları önem kazandı"

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna çatışması ve ABD ile Çin arasındaki rekabet gibi son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin yeni ticaret yollarını giderek daha önemli hale getirdiğini söyledi.

Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru anlaşması

Geçtiğimiz hafta Yeni Delhi'deki G-20 zirvesinde imzalanan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru anlaşmasına değinen Fidan, bunun rasyonelliği ve verimliliği konusunda "uzmanlar arasında şüpheler olduğunu" söyleyerek şu değerlendirmedi bulundu:

Jeostratejik kaygıların önemli rol oynadığı görülüyor. G-20 toplantılarında gündeme gelen ve destek teyit edilen bir ekonomik koridor daha var. Basra Körfezi'nden başlayıp Irak'tan geçerek Irak'a ulaşacak Kalkınma Yolu projesidir.

Türkiye ve BAE görüşmeleri

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle BAE Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, projeye ilişkin resmi evrakların önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanıp uygulamaya konulması konusunda mutabakata vardığını belirterek, "Türkiye şu anda bu projeyle meşgul. Özellikle Irak, BAE, Türkiye ve Katar bu konuyla ilgili yoğun görüşmeler yapıyor. Bu ön görüşmeyi Iraklı yetkililere de ilettik" dedi.

Sudan krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ile başkentte yaptığı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Fidan, devam eden barış müzakereleri ve savaş sırasında devam eden insani ve ekonomik krizler nedeniyle yardım sağlanmasından bahsettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız, Sudan'a her türlü desteği verme kararlılığımızı yineledi. Barış için sunabileceğimiz bir hizmet varsa, buna her zaman hazır olduğumuz vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)