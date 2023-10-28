Türkiye ile Mısır'ın ticaret hacmi artırılacak Yatırımcı temasları doğrultusunda Mısır'da bulunan Ticaret Bakanı Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirerek potansiyelin yüksek olduğunu ve geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'deki iki gün sürecek temaslarına başladı.

İki gün sürecek geziyle Türkiye ile Mısır iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh'in daveti üzerine beraberindeki iş insanı heyetiyle Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Bolat ve Saleh, ilk olarak Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığında ikili görüşme gerçekleştirdi.

"İki ülke de güç merkezi"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Mısır'ın 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam gayri safi milli hasılaları olduğunu belirterek, 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle önemli güç merkezleri olduklarına vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki yatırımlar konuşuldu

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, Kahire ziyaretinde bir araya geldiği Saleh ile iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeleri, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışılabilecek projeleri ele aldıkları çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"İşbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırıyor"

Bolat, iki ülkenin ekonomik potansiyeline dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam gayri safi milli hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve her alanda güçlenen ilişkilerimizin bölgemiz için son derece önemli olduğu inancındayız.

Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı

Görüşmenin ardından her iki bakanın katılımıyla Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

DEİK ile FEI arasındaki mutabakat zaptı

Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Mısır Sanayi Federasyonu (FEI) Başkanı Mohamed Zaki Al-Sewedy de katıldı. Olpak ve Sewedy, toplantının ardından düzenlenen törenle DEİK ile FEI arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)