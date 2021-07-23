Türkiye ile Pakistan ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 889 milyon dolar olarak gerçekleşti ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirterek, "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Özdemir, Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu hatırlatarak "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ DERİN KÖKLERE SAHİP"

Özdemir, "Pakistan, 220 milyonluk genç nüfusuyla Asya’daki merkezi konumuyla Türkiye ile derin köklere sahip iyi ilişkileriyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla ülkemiz iş insanları açısından öne çıkan bir coğrafya. Pakistan ekonomisi halen büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarım sektörü, Dünya Bankası verilerine göre Pakistan GSYİH’sinin yüzde 22,9’unu oluşturuyor. Sanayinin payı ise yüzde 17,9 seviyesinde ve bu alanda başı tekstil ve gıda ürünleri çekiyor." şeklinde konuştu.

"ALTYAPI, BARAJ, YOL VE İNŞAAT PROJELERİNDE TÜRK FİRMALARI DAHA AKTİF YER ALMALI"

Özdemir, iş insanlarımız açısından Pakistan pazarında gıda içecek sektörü ve ilgili teknolojiler açısından fırsatlar olabileceğini dile getirerek, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor. Bugüne kadar, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarımız Pakistan’da 3,4 milyar dolar değerinde olan 68 projede yer aldı. İnşaat sektörüne yönelik olarak, Pakistan’da konut inşaatının sektörün toplam değerinin yüzde 51,3’üne karşılık geldiğini görüyoruz." dedi.

"SAVUNMA SANAYİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ"

Pakistan’ın enerji sektöründeki hedefinin 2030 yılına kadar toplam enerji kapasitesi içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 30’a, hidroelektriğin payını yüzde 30’a çıkarabilmek olduğunun altını çizen Özdemir şunları kaydetti:

"Pakistan’ın enerji sektöründe yabancı yatırımcılar için LNG ithalatı ve yatırımları, güneş ve rüzgâr enerjisi ile diğer yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz istihsali, elektrik dağıtım ağları ve kömür üretimi teknolojilerinde yatırım imkânları olduğunu gözlemliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin önemli ayaklarından birisi de savunma sanayi alanındaki iş birliğidir. Özellikle devletlerarası anlaşmaların, özel sektörün önünü de açmasıyla Pakistan’da söz konusu sektörde iyi bir pazar elde edeceğimizi görüyoruz."