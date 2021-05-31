Türkiye ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı

Türkiye, beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda elde ettiği yüzde 7'lik performansıyla verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke olurken, 2021'e güçlü bir başlangıç yaptı.

Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

OECD ÜLKELERİNİN BÜYÜME ORTALAMASI YÜZDE - 0,8

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), ilk çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde -0,8 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliği'nde yüzde 1,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme gösteren OECD ülkeleri arasında yer aldı.

EKONOMİSİ EN FAZLA DARALAN BİRLEŞİK KRALLIK

Birinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralan ülke yüzde 6,1 ile Birleşik Krallık oldu. Geçici verilere göre Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3,1 küçüldü.

Öte yandan ilk çeyrekte büyüme oranı Japonya için yüzde -1,8 ve İtalya için yüzde -1,4 olarak belirlendi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA SÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,3 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, koronavirüsle ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.

OECD ÜYESİ OLMAYAN ÇİN DE YÜZDE 18,3 BÜYÜDÜ

Ayrıca ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın birinci çeyreğinde yüzde 18,3 büyüdü.