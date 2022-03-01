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    Türkiye İmalat PMI 50,4 oldu

    SO Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla çok hafif bir düşüşle 50,4 değerini gördü.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:04
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    Türkiye İmalat PMI 50,4 oldu

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Şubat 2022 Raporu ile Türkiye Sektörel PMI Raporu açıklandı.

    Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla çok hafif bir düşüşle 50,4 düzeyinde gerçekleşti.

    EŞİK DEĞER 50"NİN ÜZERİNDE SEYİR DEVAM EDİYOR

    Türk imalatçıları şubatta da bir dizi sorunla karşılaşmaya devam etti ve bu durum üretimin yeniden ivme kaybetmesine yol açtı. Bununla birlikte endeks son 9 ay boyunca eşik değer 50’ın üzerinde seyretti.

    Türkiye İmalat PMI 50,4 oldu #1


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