Türkiye İmalat PMI 51,3'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda yeniden eşik değer 50’nin üzerine çıkarak 51,3 olarak gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisini yayınladı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, haziranda yeniden eşik değer 50’nin üzerine çıkarak 51,3 olarak gerçekleşti. Veri, mayıs ayında 49,3'ü gösteriyordu.

ÜRETİM VE SİPARİŞLER ARTTI

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, Türk imalat sektörünün ikinci çeyrek sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem üretim hem de yeni siparişler haziranda artış gösterdi.

SEKTÖRLERİN ÇOĞUNDA ÜRETİM BÜYÜMEYE GEÇTİ

İSO Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre, yeni vaka sayılarındaki artış dalgasının geri çekilmesiyle birlikte koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi, birçok sektörde üretimin yeniden büyümeye geçmesini sağladı. Haziranda üretim artışı sağlayan sektörlerin sayısı mayıs ayına göre ikiye katlanarak altıya yükseldi. Üretim özellikle giyim ve deri ürünleri sektöründe güçlü şekilde artarken en belirgin yavaşlama ise makine ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşti. Sektörlerin yarısında toplam yeni siparişler artış kaydetti.

İHRACAT VE İSTİHDAMDAKİ OLUMLU GELİŞMELER ETKİLEDİ

İhracat tarafında görünüm daha da olumlu seyretti ve 7 sektörün ihracatında büyüme gerçekleşti. Sektörlerin çoğunluğunda istihdam artışı devam etti. İşgücü sayılarını azaltan tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu.