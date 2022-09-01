İSO tarafından temmuzda 46,9 olarak ölçülen manşet PMI, ağustosta 47,4 oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ağustos 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Türkiye İmalat PMI, ağustosta 47,4'e geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 47,4 oldu.

İmalat sektöründeki bozulma hafif hız kesti



Faaliyet koşulları üst üste altıncı ay zayıflamış olmakla birlikte son anket verileri imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret etti. Manşet endeks ile uyumlu olarak üretimdeki yavaşlama temmuza kıyasla daha ılımlı gerçekleşti.

İSO Türkiye Sektörel PMI raporu da ağustosta birçok sektörde zorlu faaliyet koşullarının sürdüğüne işaret etti.





Yeni siparişleri artan tek sektör kara ve deniz taşıtları



Temmuzda olduğu gibi yeni siparişleri artan tek sektör kara ve deniz taşıtları sektörü oldu.

Üretim ise sektörlerin çoğunda düşüş gösterdi. Son anketin başlıca olumlu göstergesi yine istihdam olurken, girdi fiyatları enflasyonundaki genel düşüş firmaların üzerindeki maliyet baskısını kısmen hafifletti.



Eşik değer olan 50’nin üzerinde olmalı

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 46,9 olarak ölçülen manşet PMI, ağustosta 47,4 oldu.

Manşet endeks ile uyumlu olarak üretimdeki yavaşlama temmuza kıyasla daha ılımlı gerçekleşti.