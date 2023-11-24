Türkiye, İslam ülkeleri ile ticareti yüzde 35'e çıkartmayı hedefliyor Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretinin payı, toplam ticaret içinde 20 yıl önce yüzde 11'di, geçen yıl bu rakam yüzde 26'ya çıktı. Hedef ise 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'lere çıkarmak.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı ile etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nın açılışına katıldı.

Helal çalışmaların başladığı yıllar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, helal fuarı düzenlemenin önemli bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Bolat, Türkiye'de helal sektörü konusunda yapılan çalışmalara işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

İslam ülkeleri arasında da bu alanda önemli belirsizlikler, farklılıklar oluyordu. Bu noktada da çok önemli bir gelişme sağlandı ve IFHAB adıyla İslam Helal Akreditasyon Kurumları Forumu (Islamic Forum for Halal Accreditation Bodies) resmen kuruldu. İİT'ye bağlı kuruluş ilk genel kurulunu 3 hafta önce başarıyla gerçekleştirdi. 57 İslam ülkesi olduğunu düşündüğümüzde, akreditasyon kuruluşları, belge verme kuruluşları belirli bir düzene kavuşmuş olacaklar. Bu noktada Türkiye'nin öncülüğü ile SMIIC adıyla, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü kuruldu, merkezi Türkiye'de.

"İnsanlık tarafından da yakın ve orta gelecekte aranılan bir kavram olacak"

Bakan Bolat, helal kavramının Müslümanlıktaki önemine dikkati çekerek, helal kavramının Müslümanların dışındaki insanlık tarafından da yakın ve orta gelecekte aranılan bir kavram olacağının altını çizdi. Helal Akreditasyon Kurumuna (HAK) dün yaptıkları ziyareti anımsatan Bolat, şu bilgileri verdi:

Türkiye'de HAK tarafından 54 akreditasyon kararı alınmış bulunmakta. Böylece Müslümanların şüpheden uzak bir şekilde aldıkları, tükettikleri ürünlerin, hizmetlerin helal ve sağlıklı olduğuna dair güvenebilecekleri sistem oluşmuş, ticaretin kolaylaşması sağlanmıştır. Türkiye'de 1200'ün üzerinde helal belgesi HAK'ın akreditasyon güvencesi altına alınmıştır. HAK ile SMIIC arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştır. Böylece HAK, dünya çapında geçerli eğitimler veren bir eğitim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar HAK, 32 ülkeden 1000'i aşkın sektör profesyonellerine eğitim hizmeti vermiştir.

"Hedef İslam ülkeleriyle ticaretin payını 2028'e kadar yüzde 35'lere çıkartmak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirve kapsamında düzenlenen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'na da değindi. Dünyada 25 trilyon dolarlık mal ticaretinin yanı sıra 7 trilyon 200 milyon dolarlık da hizmetler ticaretinin bulunduğunu anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiyemiz son 21 yılda her alanda gösterdiği başarı ve ilerlemeyi, atılımları, halkımızın güveni ve teveccühü, iş dünyamızın azmi ve gayretiyle Türkiye Yüzyılı'nda da üzerine katarak sürdürecektir. İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı toplam ticaretimiz içinde 20 yıl önce yüzde 11'di, geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya çıkardık. Hedefimiz 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'lere çıkarmak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)