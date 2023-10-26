Silivri ve Tuz Gölü hazır! Türkiye kışa doğalgaz depoları 'tam dolu' girecek Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerinde kış hazırlıkları tamamlandı. Silivri ve Tuz Gölü depolarındaki son durum gözler önüne serildi.

AA

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında toplam 10 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi hedefine yönelik attığı adımlarla enerji altyapısını güçlendiriyor.

Türkiye'de Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi olmak üzere Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) işlettiği iki yer altı doğalgaz depolama tesisi bulunuyor.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nde 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde ise 1,2 milyar metreküp gaz depolandı.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, 2007'de hizmete alındı.

Değirmenköy rezervuarı ve Kuzey Marmara'da denizin altındaki rezervuar olmak üzere iki bölümden oluşan tesis, kapasite artırım çalışmalarının ardından Avrupa'nın denizlerdeki en büyük depolama tesisi haline geldi.

"Toplam 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip"

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü Erkan Akbaş, toplam 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip tesisin, mevcut durumda Türkiye'nin en büyük doğalgaz depolama tesisi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

BOTAŞ, boru hatlarıyla ya da LNG olarak getirdiği doğalgazı, ana iletim hattı vasıtasıyla ülkemizin her yerine ulaştırıyor. Bu aşamada arz kaynaklarının çeşitliliğine ve tüketime bağlı olarak doğalgazı depolama ihtiyacı doğuyor. Bu ihtiyacı karışlamak için de tesisimizdeki tüketilmiş gaz sahalarını kullanıyoruz.

"Günlük geri üretim kapasitemiz de 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaşmış durumda"

Akbaş, daha önce 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip tesisin yeni projelerle 4,6 milyar metreküp kapasiteye ulaştırıldığını vurgulayarak, şunları dedi:

Günlük geri üretim kapasitemiz de 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Bu proje kapsamında 2 platform yaptık. Söz konusu 2 deniz platformunda toplam 18 kuyu açtık. Kuzey Marmara sahasında 6 kuyumuz varken 24 kuyuya ulaşmış olduk. Kapasite ve günlük geri üretim kapasitesinin artışında en büyük etkenler bu kuyu sayılarının artmasıydı."

"Şu anda rezervuarlarımız yüzde 100 dolu"

Mevcut durumda rezervuarlarda depolanan doğalgazın geri üretime hazır halde beklediğini kaydeden Akbaş, şu bilgileri verdi:

Şu anda rezervuarlarımız yüzde 100 dolu olarak bekletilmekte ve kışa hazır vaziyette. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi olarak Türkiye'nin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu depolamış vaziyetteyiz. Günlük geri üretim kapasitesi olarak da pik dönemimizde Türkiye'nin tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini üretebilecek durumda olacağız.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi

Türkiye'nin Aksaray'da bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ise 2021'de devreye alındı.

Halihazırda 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanabilen tesis, devam eden kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşacak. Tesis yeni kapasitesiyle dünyada tuz yapılarındaki en büyük doğalgaz depolama tesisi haline gelecek.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, yaklaşık 1500 metre derinlikteki tuz tabakalarının tatlı suyla çözdürülmesi sonucunda oluşturulan suni mağaralarda doğalgaz depolama işlemi yapıldığını anlattı.

Söz konusu işlemle elde edilen tuzlu suyun 40 kilometrelik bir hat aracılığıyla Tuz Gölü'ne aynı yoğunlukta deşarj edildiğine dikkati çeken Kaymaz, şöyle konuştu:

Böylece Tuz Gölü'nde flamingolar için bir yaşam alanı da oluşturmaktayız. Geçmiş yıllara baktığımızda flamingoların sayısında çok ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Böylece Tuz Gölü'nde flamingolar için bir yaşam alanı da oluşturmaktayız. Geçmiş yıllara baktığımızda flamingoların sayısında çok ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.

"Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacağız"

Tesisin işleyişini de anlatan Kaymaz, devam eden kapasite artırma çalışmalarıyla ilgili, olarak da şöyle konuştu:

Tesisimiz şu anda 40 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesine sahip. Genişleme projemizle birlikte 80 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesiyle pik zamanlarda Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacağız.

Depolama tesisleriyle tüketicinin kesintisiz doğalgaz kullanımının sağlandığını aktaran Kaymaz, tesisin kış dönemine yüzde 100 doluluk oranıyla girdiğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)