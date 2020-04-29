Türkiye koronavirüsü fırsata çevirebilir

Çin'in güvenilirliğini yitirmesi üzerine Amerika ve birçok Avrupa ülkesi üretim yeri için arayışa girdi. Akla gelen ilk ülke, Türkiye.

Koronavirüs, dünya ekonomisini altüst etti.

Üretim ve tüketimi durdurma noktasına getiren koronavirüs tedbirlerinin ardından Çin’de üretim yaptıran ülkeler, bu kararını gözden geçirmeye başladı.

EN BÜYÜK SORUMLU ÇİN YÖNETİMİ

Ölümcül virüsün dünyaya yayılmasında bir numaralı sorumlu Pekin yönetimi.

Öyle ki; virüsün ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da yaşayan insanların havaalanlarını kullanarak dünyanın farklı noktalarına uçmasına izin verildi ve virüs her yere yayıldı, ölümler başladı.

AMERİKA VE AVRUPA'NIN ÇİN NEFRETİ

Çin'in; Avrupa'ya gönderdiği test kitlerinin bozuk çıkması, maskelerin kalitesiz çıkması da Çin'e karşı güveni sıfıra indirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da koronavirüsü "Çin virüsü" olarak adlandırdı ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

YENİ ÜRETİM OLANI TÜRKİYE OLABİLİR

Avrupa ve Amerika'nın Çin'e karşı tazminat davası açmaya hazırlandığı günlerde, ülkede üretim tesisi bulunan şirketler de yeni arayışlara girdi.

Bu dönemde akıllara gelen ilk ülke ise Türkiye.

Durumun farkında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık koronavirüs nedeniyle yaşanan krizin fırsata çevrilebileceğini söylüyor.

Koronavirüsle mücadelede Amerika ve İngiltere'ye yardım eli uzatan Türkiye, uluslararası ilişkilerini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

AMERİKAN HALKI TÜRKİYE'YE MİNNETTAR

Amerika'dan da Türkiye'ye sıcak mesajlar geldi.

Önce Dışişleri Bakanı Mike Pompe, Amerikan halkının Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Ardından ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye teşekkürlerini şiirle gösterdi.

İNGİLTERE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Aynı durum, İngiltere ile Türkiye arasında da yaşanıyor.

Türkiye'nin yardımları İngilizlerde büyük mutluluğa neden oldu.

İlişkilerin zor günlerde güç kazanması, Türkiye için yeni bir fırsat doğurdu.

Amerika ve İngiltere'deki büyük şirketler, Çin'deki üretim tesislerini Türkiye'ye taşıma ihtimali üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Çin'i artık tehlikeli bölge olarak gören iş insanları, Türkiye'nin her alandaki samimiyetine güveniyor.

BBC VE CNN'İN HABERLERİ

Türkiye'nin güvenli liman olarak görülmesinde BBC ve CNN'nin yaptığı haberler de etkili oldu.

Amerikan CNN ve İngiliz BBC, Türkiye'de her şeyin kontrol altında olduğunu ve sağlık sisteminin çok başarılı olduğunu izleyicilerine göstermişti.