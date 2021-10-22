Türkiye Lojistik Portalı faaliyete geçti

TİM, ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında dijital köprü vazifesi görecek "Türkiye Lojistik Portalı"nı faaliyete geçirdiğini duyundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülke lojistik imkanlarının daha etkin kullanılması amacıyla ihracatçılar ile lojistik sektörü arasında köprü kuracak Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirdi. Sektör paydaşlarının da iş birliğiyle tasarlanan "turkiyelojistikportali.com", TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı.

“172 MİLYON TONU AŞMIŞ DURUMDAYIZ”

TİM Başkanı İsmail Gülle, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 12 ayda, 212 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yıllık hedeflerini şimdiden aşmayı başardıklarını belirterek, "Şimdi yeni hedefimiz, 300 milyar dolara ulaşmak. Tonaj bazında da ciddi bir artış söz konusu. 2010'da 95 milyon ton ihracat yaparken, bugün 172 milyon tonu aşmış durumdayız. 5 yıl içerisinde, bu rakamın 250 milyon tona yaklaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"PORTALIMIZA ÜYE OLAN İHRACATÇI DA LOJİSTİKÇİ DE KAZANACAK"

Gülle, şunları kaydetti: "Portal, küresel lojistik sorununa yerli bir çözüm getirme amacı taşıyor. Pandemide ardı ardına yaşanan talep ve arz şokları, küresel navlun fiyatlarını da oldukça etkiledi. Baltık kuru yük endeksi, pandemi öncesi dönemde 900 seviyelerindeyken son dönemde 5 bin 650 puana kadar yükseldi. Uzak Doğu, ABD ve Afrika kıtasına yapılan taşımalarda maliyetler 2 bin dolardan 15 bin dolar seviyesine çıktı. Evet, sorun küresel ancak çözüm ulusal. Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı’nı bugün hayata geçiriyoruz."