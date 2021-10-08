Türkiye, LPG kullanımında Avrupa lideri oldu

Türkiye, daha düşük yakıt yakması dolayısı ile araçlara LPG taktırmak için yarış haline girmesinin de etkisiyle Avrupa ülkeleri arasında LPG’yi en fazla tercih eden ülke oldu.

Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye’deki her 100 otomobilden 38’inin yakıt türü olarak LPG kullandığı tespit edildi.

TÜRKİYE'DEKİ LPG'Lİ ARAÇ SAYISI 10 YILDA İKİYE KATLANDI

Yaklaşık 4 milyon 661 bin LPG’li aracın bulunduğu Türkiye’de LPG’li araç sayısı, son 10 yılda ikiye katlandı. Benzinli araç sayısı ise yüzde 18 oranında azaldı.

Ajans Press’in Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da en fazla tercih edilen araç yakıt türleri belli oldu.

LPG’Lİ ARAÇ KULLANIMI AÇISINDAN POLONYA YÜZDE 14’LE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye yüzde 37,40 ile Avrupa’nın en fazla LPG’li araç kullanan ülkesi olarak lider olurken, Polonya yüzde 14’le ikinci sırada yer aldı. İtalya yüzde 6,6 oranla üçüncü, Kuzey Makedonya yüzde 2,69 ile dördüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DE BENZİNLİ OTOMOTİV ORANI YÜZDE 24 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

2019 verilerine göre, Türkiye’de benzinli otomotiv oranı yüzde 24 olarak kayıtlara geçerken, bu oran Avrupa’da en düşük benzinli otomotiv sayısının Türkiye’de olduğunu gösteriyor. Benzinli otomotivleri en yaygın kullanan ülkeler ise sırasıyla, Hollanda, Kıbrıs, Finlandiya, İsviçre, Danimarka, Malta ve Macaristan oldu.