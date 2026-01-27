Türkiye-Nijerya ilişkileri yeni bir boyut kazanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bugün Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek.

İki ülke, son yıllarda ivme kazanan siyasi, ekonomik ve savunma alanlarındaki iş birliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Türkiye ile Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya arasındaki ilişkiler, son yıllarda karşılıklı üst düzey temaslar ve artan ticaret hacmiyle dikkati çekiyor.

NİJERYA, TÜRKİYE'NİN SAHRAALTI AFRİKA'DA EN BÜYÜK ORTAĞI

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2025'in ilk 11 ayında 688,4 milyon dolar oldu. Bu veriye enerji ticareti eklendiğinde, Nijerya 2025'te Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna geldi.

Nijerya'da yatırımlarının değeri 400 milyon doları bulan Türk sermayeli 50'den fazla firma faaliyet gösteriyor. Türk firmalarının son yıllarda Nijerya'da müteahhitlik alanında üstlendiği projelerin sayısında önemli bir artış kaydedildi. Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerin değeri 3 milyar dolara yaklaştı.

Türk firmaları, Nijerya'da inşaat, enerji, tekstil ve imalat sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.

Türkiye, Nijerya'ya başta demir-çelik, makine, tekstil, gıda ve mobilya ürünleri ihraç ederken, Nijerya'dan ham petrol ve tarımsal ürünler ithal ediyor.

SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

İkili ilişkilerde son dönemin en dikkati çekici başlıklarından biri, savunma sanayii alanındaki iş birliği oldu. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, Nijerya tarafından yakından takip ediliyor.

Askeri eğitim, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirdi ve bu alandaki temaslar artarak devam ediyor.

Nijerya Hava Kuvvetleri, geçmişte Türkiye'den insansız hava araçlarının yanı sıra 6 adet ATAK T129 savaş helikopteri satın aldı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra, enerji ve madencilik alanları Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Petrol, doğal gaz ve hidrokarbon kaynakları bakımından zengin olan Nijerya’da; altyapı, konut, sağlık ve ulaşım alanlarında da büyük bir yatırım ihtiyacı bulunuyor.

Ülkede yaklaşık 17 milyon konut açığı olduğu, sağlık hizmetleri için yurt dışına yapılan harcamaların yıllık 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

ZİYARETTEN BEKLENTİLER

Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun ziyareti kapsamında Nijerya ile Türkiye arasında güvenlik, eğitim, sosyal kalkınma, inovasyon ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alınacak.

Ziyaret süresince her iki ülke arasında finans, iletişim, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik siyasi ve diplomatik görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantılar ile bilimsel araştırma, enerji, teknik işbirliği, medya ve iletişim, askeri işbirliği ve protokol gibi alanlarda mutabakat zabıtlarının imzalanması planlanıyor.

İŞ FORMU DÜZENLENECEK

Tinubu'nun ziyareti sırasında iki ülkeden yatırımcıları bir araya getirecek bir iş forumu da düzenlenecek.