Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre dünyada 19. sırada

Türkiye, Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 235 ülke arasında 19. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edildiğini açıkladı.

EN FAZLA NÜFUS ÇİN'DE

Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4'ünü oluşturdu.

TÜRKİYE, DÜNYA TOPLAM NÜFUSUNUN YÜZDE 1,1'İNİ OLUŞTURDU

Türkiye, 83 milyon 384 bin 680 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini kapsıyor.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL 3,71 ÇOCUK İLE ŞANLIURFA OLDU

Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.