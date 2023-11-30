Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu Türkiye ekonomisinin büyümesi üçüncü çeyrekte tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu sonuç, AB ülkeleri, OECD ülkeleri ve G20 ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin konumundaki gelişme gözler önüne serildi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 5,9 olarak açıkladı.

Türkiye, böylece yılın 3. çeyreğinde verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

OECD ve TÜİK verilerine göre, Türkiye, temmuz-eylül döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 13. çeyreğe taşıdı.

Türkiye'nin yüzde 5,9'luk büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği (AB), OECD ve G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığı görüldü.

Türkiye'yi, OECD'de Kosta Rika takip etti

OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5,9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika takip etti. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İsrail, yüzde 3,2 ile Meksika ve yüzde 2,9 ile ABD izledi.

OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1,7

OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

OECD'de ekonomisi en çok küçülen ülke ise yüzde 1,5 ile Norveç oldu.

Ekonomisi en fazla daralan ikinci ülke yüzde 1,3 ile İsveç olarak hesaplandı.

G20'de zirvede

Türkiye, 3. çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi, yüzde 4,9 ile Endonezya ve Çin takip ederken bu ülkeleri yüzde 3,2 ile Meksika izledi.

AB'de ortalama büyüme yüzde 0,1

Söz konusu dönemde AB'de ortalama büyüme yüzde 0,1 oldu. AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında Romanya'nın yüzde 2,1 ile ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Portekiz'in takip ettiği görüldü.

Türkiye ekonomisi, AB ülkelerinden daha hızlı ve güçlü büyüme performansı sergiledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)