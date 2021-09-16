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    Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor

    Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye girişlerde koronavirüs salgınına önlem olarak yalnızca Rus Sputnik V aşısının iki dozunu yaptıranların kabul edileceğini duyurdu.
    • AA
    • 16.09.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:26
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    Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’nin yalnızca Rus Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptıran Rusları kabul ettiğini belirtti. ATOR'a göre, KoviVak ve EpiVakKorona aşılarını yaptıran kişiler, PCR testi olmadan ülkeye giremeyecek.

    EPIVAKKORONA VEYA KOVIVAK AŞILARINI YAPTIRMIŞ OLANLARA PCR VEYA ANTİJEN TEST SONUCU ŞARTI

    Büyük tur şirketlerinin verilerine göre, 14 Eylül’den bu yana Rusya’dan Türkiye’ye seyahat eden ve EpivakKorona veya KoviVak aşılarını yaptırmış olan kişilerin, PCR veya antijen test sonucu sunması gerekiyor.

    SPUTNIK LIGHT AŞISI KABUL EDİLMİYOR

    Türkiye’de Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı da kabul edilmiyor.

    Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor #1

    UYARILARI RUS TUR OPERATÖRÜ AKTARDI

    Konuyla ilgili uyarılar, Rus tur operatörü partnerleri tarfından henüz resmi bir belgenin bulunmadığı bilgisi ve bu çıkarımların Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak yapıldığı görüşü ile aktarıldı.

    TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLI AŞILARI YAPTIRMIŞ OLANLAR PCR TESTİNDEN MUAF

    Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından veya Türkiye tarafından onaylı aşıları yaptırmış olanların PCR testinden muaf tutulduğu ifade ediliyor.

    Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor #2

    İKİ DOZ SPUTNIK V AŞISI YAPTIRMIŞ OLANLARA İZİN VAR

    Türkiye’ye yalnızca iki doz Sputnik V aşısı yaptırmış olanların girişine izin veriliyor.

    EpiVakKorona

    EPIVAKKORONA-N VE KOVIVAK

    Rusya Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda EpiVakKorona-N’in yeni tescil edilen aşısı olduğunu bildirmişti. KoviVak ise Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği üçüncü aşısı olarak biliniyor.

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