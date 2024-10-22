Türkiye, rüzgar ve güneş enerji hedefini güncelledi

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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin yenilenebilir enerji 2035 yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Erden, dün açıklanan yenilenebilir enerji yol haritasıyla Türkiye'nin 2035 için rüzgar ve güneş enerjisi kurulu güç hedefinin yaklaşık 37 bin megavat artırılarak 120 bin megavata ulaştığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE 2035 YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan yol haritasında, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünde 2035 için 120 bin megavatın hedeflendiğini kaydeden Erden, bunun getireceği yeni yatırım ihtiyacının da 80 milyar dolar olarak belirlendiğini anımsattı.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ

Erden, rüzgar ve güneş enerjisindeki yeni hedefe ilişkin şöyle konuştu:

Daha önce 2035 için 53 bin megavat güneş, 29 bin 600 megavat rüzgar hedefi vardı. Yani toplam 83 bin megavattan 120 bin megavata artırılan yeni bir yenilenebilir enerji hedefi var. Bu, Enerji Bakanlığı'nın ve devletin enerji politikasının yenilenebilir enerji doğrultusunda çok daha hızlı bir şekilde geliştiğini ve bu alanda güçlü bir gelişimin arzulandığını gösterir.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ 2035 YOL HARİTASI"

Dün açıklanan yenilenebilir enerji yol haritasına göre, mevcut durumda yaklaşık 30 bin megavat olan güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 4 kat artırılarak 120 bin megavata ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları planlanırken, yeni YEKA ihaleleri 28 Ocak 2025'te rüzgar, 4 Şubat 2025'te de güneş projeleriyle başlayacak.