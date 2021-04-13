Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da 5'inci

Temiz enerji çalışmalarına adapte olan ve yatırımlara yoğunlaşan Türkiye, Avrupa'da rüzgar enerjisi yatırım sıralamasında ilk 5'in içinde yer alıyor.

Türkiye, 1 milyar euroyu aşan karasal rüzgar enerjisi yatırımlarıyla 2020'de Avrupa'da en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk beşe girdi.

AVRUPA'DAKİ TOPLAM YATIRIM 42.8 MİLYAR EURO

WindEurope tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Finansman ve Yatırım Eğilimleri raporuna göre, geçen yıl Avrupa rüzgar enerjisi sektörüne 42 milyar 800 milyon euro yatırım yaptı.

Bu dönemde yatırımların 26 milyar 300 milyon eurosu deniz üstü (offshore) projeleri için kullanıldı ve toplam 7,1 gigavat offshore rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumu gerçekleşti.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Karasal rüzgar enerjisi sektörüne yapılan yatırım tutarı geçen yıl 16 milyar 500 milyon euroya ulaştı. Söz konusu yatırımla toplamda 12,5 gigavat kapasiteli karasal rüzgar santrali işletmeye alınmış oldu. Rapora göre, Avrupa'da rüzgar enerjisi yatırımları hala cazip bir alan olmaya devam ediyor. Rüzgar yatırımlarının aynı ilgiyle devam edebilmesi için yeni yatırımlarda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca düşük karbon ekonomisini amaçlayan enerji dönüşümü ilkelerinin benimsenmesi gerekiyor.

YATIRIMDA BİRLEŞİK KRALLIK LİDER

Karasal ve offshore projelerinin yer aldığı toplam yatırım sıralamasında, 13 milyar 500 milyon euro yatırım tutarıyla Birleşik Krallık geçen yılı lider olarak tamamladı. Hollanda, 7 milyar 900 milyon euro yatırımla Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada, Almanya 2 milyar 200 milyon euro yatırımla üçüncü, Fransa ise 1 milyar 800 milyon yatırımla dördüncü oldu. Türkiye ise toplam yatırım sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

KARASAL RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM SIRALAMASINDA İSE TÜRKİYE 4. SIRADA

Birleşik Krallık'ın dahil olmadığı karasal rüzgar enerjisi yatırım sıralamasında ise Türkiye, 1 milyar euroyu geçen karasal rüzgar enerjisi yatırımları sayesinde Avrupa'da 4. sırada yer aldı.