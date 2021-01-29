Türkiye, salgın zamanında online alışverişte ilerledi

Koronavirüs salgını alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, Türkiye de bu konuda çok büyük bir ilerleme gösterdi.

Salgın nedeniyle okullar, çalışma hayatı, spor aktiviteleri ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra alışveriş alışkanlıklarının da eve taşınması, e-ticaret sektörünün büyümesini olumlu yönde destekledi.

Online alışveriş konusunda hizmet veren bir portalın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme, 2020'nin mart ayından bugüne internet üzerinden alışveriş oranlarında birçok ülkeyi geride bıraktıklarını belirterek, "Alışveriş alışkanlıklarında değişime giden her 100 tüketiciden 41'i, koronavirüs salgını sonrasında internet üzerinden yaptığı alışveriş sıklığının arttığını ve yine her 100 tüketiciden 49'u, kazandığı bu alışkanlığın orta ve uzun vadede değişmeyeceğini belirtiyor." dedi.

SALGIDAN E-TİCARET PAZARININ BÜYÜMESİNİ OLUMLU ETKİLENDİ

Salgın nedeniyle okullar, çalışma hayatı, spor aktiviteleri ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra alışveriş alışkanlıklarının da eve taşınması, e-ticaret pazarının büyümesini olumlu yönde destekledi.

Nielsen'in Mayıs 2020'de yayınladığı "E-Ticaretin Kovid-19 Döneminde Yükselişi" adlı raporunun sonuçlarının, izolasyon sürecindeki ilk üç haftada e-ticaret satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 büyüdüğünü gösterdiğini ifade eden Süzme, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2020 yılının ilk yarısında açıkladığı verilere göre, mart ve nisanda yaklaşık 5 milyon yeni karttan alışveriş yapıldığını anımsattı.

SONRADAN KAZANILAN YENİ ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI DEVAM EDECEK

Sonradan kazanılan yeni alışveriş alışkanlıklarının devam edeceğini öngördüklerini anlatan Süzme, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en önemli nedenlerinden biri de daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış ve e-ticaret ile pandemi döneminde, nispeten mecburiyetten tanışmış olan insanların e-ticaretin faydalarını, rahatlığını görmeye başlaması oldu. Tüketici dakikalar içerisinde onlarca faklı ürünü karşılaştırma imkanı bulabiliyor, istediği ürünü yaşam alanına, evine rahatlıkla getirebiliyor. Beğenmediği zaman yine kolaylıkla iadesini yapabiliyor. Buna ek olarak çalışma, eğlence, okul ve spor gibi aktivitelerin eve taşınması ile beraber alışveriş konseptinin de eve girmesi büyümeyi olumlu yönde destekliyor."

“MAĞAZALARINI AÇAMAYAN İŞLETMELER, SATIŞLARINI İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLADI”

Süzme, sosyal izolasyon sürecinde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte fiziksel mağazalarını açamayan işletmelerin, satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladığını aktararak, "2019 yılında toplam perakendenin içerisinde yüzde 6,2 pay alan online perakendenin, 2020 yılında yüzde 8,5'e çıkacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TEMEL İHTİYAÇ VE HİJYEN ÜRÜNLERİ EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER OLDU"

Süzme, tüketicilerin evde kalma süreleri uzadıkça ihtiyaçların önemli bir bölümünün internet üzerinden karşılanmaya başladığını belirterek, "İlk defa satın almaların yanı sıra aylık internet üzerinden tekrar satın alma sıklığı arttı. Bu süreçte temel ihtiyaç ve hijyen ürünleri en çok artış gösteren ürünler oldu. Ev yaşam ve kişisel yaşama dair kategorilerde fazla artış yaşandı. Örneğin mart-mayıs aylarındaki sosyal izolasyon döneminde ekmek yapma makinesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 14 kat, saç, sakal kesme makineleri yaklaşık 11 kat talep artışı yaşadı." diye konuştu.

YAZIN KAMP, KIŞIN ONLİNE EĞİTİM MALZEMELERİ SATIŞI ARTTI

Yaz döneminde kamp malzemelerinin neredeyse en çok satan ürünler arasında yer aldığını aktaran Süzme, 2020'nin Eylül ayından itibaren ise eğitimin online olması nedeniyle bilgisayar ve tabletlere çok yoğun bir ilgi oluştuğunu, salgın ile birlikte bilgisayar, tablet ve yazıcılar, kısacası evde eğitimle ilgili olan ürünlerin ön plana çıktığını söyledi.