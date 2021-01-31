Türkiye, salgında ürün sıkıntısı yaşamadı

Salgın sürecinde dünyanın birçok noktasında gıda alanında üretim ve tedarik zincirinde sıkıntı yaşandı. Türkiye ise bu alanda ciddi performans göstererek süreci kayıpsız atlattı.

Bu konuda beyanat veren markaların yöneticileri bu konuda yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri dile getirdi. Online satış da dahil olmak üzere yapılan çalışmalar, vatandasşın gıdaya erişimini sağladı.

Salgın sırasında çiftçisinden, pazarcısına ve büyük gıda üreticilerine kadar gıda ile ilgili her bölüm çalışmasına ara vermeden devam ederek ve kendi içinde önlemler alarak gıda zincirinin diğer ülkelerdeki gibi aksamasını önledi.

EVSEL GIDA ÜRÜNLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Koronavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının da öne çıkmasına neden oldu. Özellikle kısıtlamaların ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde gıda tüketimi artarken, tüketicilerin evsel gıda ürünlerine ilgisi de ciddi şekilde yükseldi.

GIDA ÜRETİCİLERİ RAFLARI BOŞ BIRAKMADI

Marketlerde rafların hiçbir zaman boş kalmamasını sağlayan gıda üreticileri, tüketicilerin her zaman istediği ürünü bulması için üretim ve tedarik süreçlerini aksatmadan başarıyla yürüttü.