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    Türkiye Somali’nin borcu için devreye girdi

    Somali'ye, Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarından 2 milyon 300 bin 'özel çekme hakkı' tutarında nakit hibe verilecek.
    • REUTERS
    • 05.11.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:07
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    Türkiye Somali’nin borcu için devreye girdi

    Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2 milyon 300 bin Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilmesi kararlaştırıldı.

    HİBE ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE KARAR VERİLDİ

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine, "4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun" kapsamında karar verildi.

    Türkiye Somali’nin borcu için devreye girdi #1

    SOMALİ'NİN IMF'YE BORÇLARI TÜRKİYE'NİN PARASIYLA SİLİNECEK

    Resmi Gazete’nin ilgili bölümünde “Milletlerarası Andlaşma” başlığında, “Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3176)” deniyor.

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