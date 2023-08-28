Türkiye, Suudi Arabistan ile madencilik iş birliği anlaşması imzaladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Suudi Arabistan ile enerji konusunda bir iş birliğine gidildiğini açıklayarak, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenleri kapsadığını aktardı.

AA

Türkiye, enerji alanındaki atılımlarına devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bakanlıkta görüştü.

Türkiye, Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında iş birliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşma, elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili iş birliğini içeriyor.

5 bin megavatlık kurulu güç hedefi

Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5 bin megavatlık bir kurulu güç hedefi olduğunu aktardı.

"Dışa bağımlılığı azaltmak, enerji politikamızın en temel önceliklerinden"

Bayraktar, anlaşma ile ilgili açıklamasında, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

Yılda 50 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ithal ediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolardı. Doğalgazda 55 milyar metreküplük ithalatımız var. Bunun geçen yıl için parasal karşılığı 38,4 milyar dolar. Türkiye, 38 milyon ton kömür ithal etmiş. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 9-10 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir büyük ithalat kalemiyle başa çıkmak, dışa bağımlılığı azaltmak, bizim enerji politikamızın en temel önceliklerinden.

Gabar'da 2025 hedefi günlük 100 bin varil petrol üretimi

Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, şöyle konuştu: