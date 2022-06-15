Türkiye, tarım için 10 ülkeden arazi kiralayacak

Türkiye, dünyada artan gıda sorununun çözümü noktasında, iklimine uygun olmayan ürünler yetiştirmek amacıyla tarım arazisi kiralama planını ortaya koydu.

Rusya ve Ukrayna yaptıkları üretimle dünyanın önemli tarım ürünü ve tahıl tedarikçisi konumundayken, savaş nedeni ile özellikle Ukrayna'nın ihracatı aksadı. Dünyada var olan gıda sorunu bu olumsuz gelişme ile birlikte daha da derinleşti.

Tarım arazilerini ve üretimi artırmak için çalışma yürütülüyor

Türkiye, kendi iç pazarı ve ihracat noktasında gıda sorununu çözümü için bereketli toprakları üzerinde tarım faaliyetlerine hız verdi. Atıl arazileri toplulaştırarak çiftçinin hizmetine sunan Türkiye, üreticiye ata tohumları da dağıtarak verimi artırmayı hedefliyor.

Yurt dışında tarım arazileri kiralanacak

Türk tarımı kendi topraklarında devam ederken, aynı zamanda, iklimsel olarak üretimi zor olan ürünlerin ekimi tarım yapmak için 10 ülkede arazi kiralayacağını da duyuruldu.

Daha önce de denenmişti

Sudan’da geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmış ama daha sonra bu proje sekteye uğramıştı.

Arazilerde yetişen ürünler, Türkiye'de işlenecek

Projeye göre, kiralanan diğer arazilerde başta yem bitkisi olmak üzere, Türkiye’de işlendikten sonra ihraç edilecek nitelikteki hububat ürünlerinin üretimi yapılacak. Kiralanacak tarım arazileri için özel sektörün de devrede olacak.





"Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yurt dışında arazi kiralama projesi hakkında milletvekillerine bilgi verirken, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız.” dedi.

Bakanlık, görüşmelere başladı

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Latin Amerika ve Afrika’da 10 ülkede tarım arazisi kiralamak için görüşmelere başladı.

Ukrayna da bu konuda temasa geçilen ülkeler arasında yer alıyor. Geçen günlerde de Venezuela heyetinin Türkiye’yi ziyareti sırasında 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye’ye kiralanması gündeme gelmişti.