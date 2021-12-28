Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarını indirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1.100 liraya varan indirim gerçekleştirdiği açıklandı. Bu süreçte damla sulama ve yaprak gübrelerinde de yüzde 20 indirim yapıldı.

Gübre fiyatının yüksekliği gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının nedeni olarak gösteriyordu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.

GÜBRE FİYATINDAKİ DÜŞÜŞTE DÖVİZİN DEĞER KAYBI ETKİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELERDE ORTALAMA YÜZDE 20 İNDİRİM

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1.100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.