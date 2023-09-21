Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 2 bin işçi alınacak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımı için başvurular ilk kez İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılmayacak.

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İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışmak için başvurular İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılıyor ve uzun kuyruklar oluşuyordu.

Başvuruların artık e-Devlet, İŞKUR e-şube ve Alo 170 telefon hattı üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Zonguldak için 1.500, Bartın için 400 ve Karabük’ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdamı yapılacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu için başvurular artık uzun kuyruklara gerek kalmadan gerçekleşecek.

Başvurular 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz Gazı’nın devreye alım töreninde verdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin madenci alımı için başvurular 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Başvurular 29 Eylül Cuma gecesi saat 23.59’a kadar devam edecek.

Uzun kuyruklar olmayacak

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden alınacak madencilerin başvuru için İŞKUR önlerinde oluşturduğu sıra kuyrukları tarih olacak.

Başvurular İŞKUR müdürlüklerinden alınmayacak

Bartın İŞKUR Müdürü Ali Solak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alımı sürecinde sona gelindiğini belirtti. İŞKUR İl müdürlüklerinden kesinlikle başvuru alınmayacağını vurgulayan Solak, kurumlardan başvurunun yapılmayacak olmasına rağmen bir yoğunluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Başvurular sonrasındaki süreç nasıl işleyecek

Başvuru listesinin TTK’ye iletileceğini anlatan Solak, listelerin TTK tarafından notere verilmesinden sonra çekilecek kura ile işe alınacakların belirleneceğini kaydetti.

Zonguldak'ta 20 Ekim 2023 tarihinde Ömertepesi Spor Salonu’nda saat 14.00’te noter huzurunda, herkesin huzurunda bir kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bu kurada 400 asıl, 200 yedek madenci belirlenecek.

TTK Beden Gücü yönergesine göre sağlık kurulu raporu alamayan, yahut arşiv araştırmasına göre işe girmeye engel suçu bulunanlar ile 8 ay içerisinde işi bırakanların yerine ise yedek listende yer alan ve ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar davet edilecek.

Kura ile belirlenen kişilerin TTK’ya iş başı yapması ile süreç tamamlanmış olacak.

Geniş bilgi için

Öte yandan İŞKUR Genel Müdürlüğü, İŞKUR Zonguldak, Bartın ve Karabük İl Müdürlüğü sosyal medya ve resmi web sayfalarında, detaylı bir şekilde hazırlanan duyuru, başvuru yapımını anlatan video ve yazılar paylaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)